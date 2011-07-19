Южный регистр доноров костного мозга начал сотрудничать с командой Юго-Западного банка Сбербанка

Весь 2022 год сотрудники АНО «Южный РДКМ» будут проводить лекции и донорские акции в офисах банка в южных регионах страны. Все желающие и подходящие по медицинским показаниям сотрудники Юго-Западного Сбера смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Первую лекцию в Ростове-на-Дону провёл исполнительный директор Южного РДКМ Роман Поликарпов. На мероприятии также работала онлайн-трансляция для сотрудников из ещё 11 регионов юга России и Северного Кавказа.

– Слушателей волновало много вопросов. От того, насколько безопасно донорство костного мозга и ощущений при донации до возможности вступить в регистр удаленно. Те, кто присутствовал на лекции лично, смогли сразу сдать образцы буккального эпителия для вступления в регистр, – рассказал Роман Поликарпов. – Партнёрство с Юго-Западным банком позволит значительно пополнить Национальный РДКМ добровольцами. Кроме того, многотысячная команда Сбера поможет нам рассказать о донорстве костного мозга и возможности спасти чью-то жизнь. Мы и раньше на юге России сотрудничали со Сбером, а теперь у нас большой проект, запущенный по инициативе сотрудников

банка.

Идея совместного проекта родилась у инвестиционного консультанта Юго- Западного Сбербанка Ирины Тарзановой:

- В прошлом году на сайте одной из ростовских клиник я прочитала о донорстве костного мозга. Подробно всё изучила и поняла: мне важно и нужно стать добровольцем. Потом обратилась напрямую в Национальный РДКМ со всеми волнующими вопросами. После подробных консультаций со специалистами Национального Реестра мы вместе с мужем вступили в Регистр. Я тогда была в декрете. Вернувшись на работу, подумала, почему бы не рассказать о возможности спасать жизни всем моим коллегам. Ведь, чем больше окунаешься в тему донорства - тем больше она цепляет.

Предложение Ирины быстро нашло поддержку у коллег и руководства банка. Сразу несколько подразделений Юго-Западного Сбера работали над максимально быстрым запуском проекта и приглашением тысяч сотрудников из 11 регионов страны к участию.