10 февраля, 12:09
Юные певцы Юстинского района прошли отборочный этап всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов
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Ансамбль "Улан залата" Цаганаманской средней школы номер 2 выступят в финале масштабного музыкального состязания. Об этом сообщил центр развития одаренных детей республики.
Ансамбль "Улан залата" Цаганаманской средней школы номер 2 выступят в финале масштабного музыкального состязания. Об этом сообщил центр развития одаренных детей республики.
Заключительный этап конкурса пройдет в марте базе всероссийского детского центра "Орленок".
Скриншот видео из соцсетей Цаганаманской школы №2
https://vk.com/club203823745
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