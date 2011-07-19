Юные калмыцкие футболисты приняли участие во Всероссийском турнире «Кожаный мяч»

Спортивное мероприятие проходило в курортной Евпатории. Среди тех, кто боролся за победу – немало сильных и опытных команд. Степную республику представляла команда из посёлка Утта. Несмотря на то, что призовые места занять не удалось, ребята получили несравнимый опыт, улучшили спортивное мышление. Бонусом для них стал восьмидневный отдых в солнечном Крыму.