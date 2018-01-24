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27 декабря, 13:49
Выборы

График личного приёма граждан должностными лицами государственных органов и организаций в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия на первое полугодие 2024 г.

 

Ф.И.О.

Должность

Месяцы и дни

VI I

VIII

 IX

X

XI

XII

Альсултанов Ибрагим Мусаевич

начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний

по Республике Калмыкия

 

7

с 14.00 до 16.00

 

17

с

10.00

до

12.00

 

 

Буватинов

Дольган Иванович

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия – главный государственный регистратор Республики Калмыкия

 

24

с

10.00

до

12.00

 

 

 

22

с

10.00

до

12.00

 

Иванов

Чингиз Вениаминович

управляющий Отделением  Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

по Республике Калмыкия

 

 

7

с

10.00

до

12.00

 

 

15

с

10.00

до

12.00

 

Широбоков Роман Витальевич

и.о. руководителя

следственного управления Следственного комитета

Российской Федерации

по Республике Калмыкия

 

 

 

28

с

10.00

до

12.00

 

 

 

Лариев

Вячеслав Николаевич

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

 

14

с

10.00

до

12.00

 

 

 

5

с

14.00

до

16.00

Лиджиев

Мерген Павлович

заместитель руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору по Республике Калмыкия

 

 

 

 

6

с

10.00

до

12.00

 

 

26

с

14.00

до

16.00

Мальтинов

Мерген Викторович

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Республике Калмыкия

 

 

 

20

с

10.00

до

12.00

 

 

26

с

10.00

до

12.00

Мухортов

Роман Сергеевич

руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия – главный судебный пристав Республики Калмыкия

 

 

13

с

10.00

до

12.00

 

 

19

с

10.00

до

12.00

Авеев Бадма Николаевич

руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору

в сфере здравоохранения

по Республике Калмыкия

 

17

с

10.00

до

12.00

 

 

 

22

с

10.00

до

12.00

 

Никифоров

Сергей Анатольевич

министр внутренних дел

по Республике Калмыкия

 

 

21

с

10.00

до

12.00

 

 

 

Оргдаева

Вера Сангаджиевна

руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный

инспектор труда

в Республике Калмыкия

 

 

15

с

14.00

до

16.00

 

 

5

с

10.00

до

12.00

Ностаева Наталья Вячеславовна

врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия

 

 

27

с

10.00

до

12.00

 

 

19

с

14.00

до

16.00

Санджиев

Джангар Николаевич

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия – главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия

 

17

с

14.00

до

16.00

 

 

3

с

10.00

до

12.00

 

 

Ураимов

Канибек

Абдурашитович

начальник Управления Министерства юстиции

Российской Федерации

по Республике Калмыкия

31

с

14.00

до

16.00

 

 

 

15

с

14.00

до

16.00

 

Чуб

Валерий Дмитриевич

уполномоченный по правам человека в Республики Калмыкия

 

14

с

14.00

до

16.00

 

 

29

с

14.00

до

16.00

 

Шакирова

Тогряш Антоновна

руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия

24

с

14.00

до

16.00

 

 

27

с

14.00

до

16.00

 

 

Эрдни-Горяева Оксана Александровна

уполномоченный по правам предпринимателей в Республики Калмыкия

 

21

с

10.00

до

12.00

 

10

с

10.00

до

12.00

 

 

Юшков

Игорь

Александрович

начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия

 

 

 

4

с

10.00

до

12.00

 

 

 

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