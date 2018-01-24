График личного приёма граждан должностными лицами государственных органов и организаций в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия на первое полугодие 2024 г.

с 14.00 до 16.00

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия – главный государственный регистратор Республики Калмыкия

и атомному надзору по Республике Калмыкия

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Санджиев Джангар Николаевич

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия – главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия

17 с 14.00 до 16.00