График личного приёма граждан должностными лицами государственных органов и организаций в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия на первое полугодие 2024 г.
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
Месяцы и дни
|
VI I
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
Альсултанов Ибрагим Мусаевич
|
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Калмыкия
|
|
7
с 14.00 до 16.00
|
|
17
с
10.00
до
12.00
|
|
|
Буватинов
Дольган Иванович
|
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия – главный государственный регистратор Республики Калмыкия
|
24
с
10.00
до
12.00
|
|
|
|
22
с
10.00
до
12.00
|
|
Иванов
Чингиз Вениаминович
|
управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
по Республике Калмыкия
|
|
7
с
10.00
до
12.00
|
|
|
15
с
10.00
до
12.00
|
|
Широбоков Роман Витальевич
|
и.о. руководителя
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Калмыкия
|
|
|
28
с
10.00
до
12.00
|
|
|
|
Лариев
Вячеслав Николаевич
|
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия
|
|
14
с
10.00
до
12.00
|
|
|
|
5
с
14.00
до
16.00
|
Лиджиев
Мерген Павлович
|
заместитель руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по Республике Калмыкия
|
|
|
6
с
10.00
до
12.00
|
|
|
26
с
14.00
до
16.00
|
Мальтинов
Мерген Викторович
|
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Калмыкия
|
|
|
20
с
10.00
до
12.00
|
|
|
26
с
10.00
до
12.00
|
Мухортов
Роман Сергеевич
|
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия – главный судебный пристав Республики Калмыкия
|
|
|
13
с
10.00
до
12.00
|
|
|
19
с
10.00
до
12.00
|
Авеев Бадма Николаевич
|
руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
по Республике Калмыкия
|
17
с
10.00
до
12.00
|
|
|
|
22
с
10.00
до
12.00
|
|
Никифоров
Сергей Анатольевич
|
министр внутренних дел
по Республике Калмыкия
|
|
|
21
с
10.00
до
12.00
|
|
|
|
Оргдаева
Вера Сангаджиевна
|
руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный
инспектор труда
в Республике Калмыкия
|
|
|
15
с
14.00
до
16.00
|
|
|
5
с
10.00
до
12.00
|
Ностаева Наталья Вячеславовна
|
врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия
|
|
|
27
с
10.00
до
12.00
|
|
|
19
с
14.00
до
16.00
|
Санджиев
Джангар Николаевич
|
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия – главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия
|
17
с
14.00
до
16.00
|
|
|
3
с
10.00
до
12.00
|
|
|
Ураимов
Канибек
Абдурашитович
|
начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Калмыкия
|
31
с
14.00
до
16.00
|
|
|
|
15
с
14.00
до
16.00
|
|
Чуб
Валерий Дмитриевич
|
уполномоченный по правам человека в Республики Калмыкия
|
|
14
с
14.00
до
16.00
|
|
|
29
с
14.00
до
16.00
|
|
Шакирова
Тогряш Антоновна
|
руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия
|
24
с
14.00
до
16.00
|
|
|
27
с
14.00
до
16.00
|
|
|
Эрдни-Горяева Оксана Александровна
|
уполномоченный по правам предпринимателей в Республики Калмыкия
|
|
21
с
10.00
до
12.00
|
|
10
с
10.00
до
12.00
|
|
|
Юшков
Игорь
Александрович
|
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия
|
|
|
|
4
с
10.00
до
12.00
|
|