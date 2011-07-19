"Всероссийский экономический диктант"

Сегодня по всей стране стартовала ежегодная масштабная акция. Участниками могут стать жители России, владеющие русским языком, независимо от возраста и образования.



К акции также могут присоединиться и представители других стран. Ее главная цель – определение, оценка и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных групп, а также развитие интеллектуального потенциала молодежи.



На написание отводится 45 минут. Победители – те, кто наберет 85 баллов и выше, будут приглашены к участию в финале Фестиваля экономической науки, а также в проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России.