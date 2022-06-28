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15 января, 08:50

Временно приостанавливается вещание радио в связи с плановыми профилактическими работами

Временно приостанавливается вещание радио в связи с плановыми профилактическими работами

Перерывы трансляции ожидаются с 16 по 25 января 2023 года. Об этом сообщили в региональной РТРС.

С 02:00 до 11:00 (МСК) не будет работать радио в:
- г. Элиста, п. Улан-Хол - 16.01.2023;
- п. Утта - 19.01.2023;
- с. Садовое - 23.01.2023;
- п. Иджил - 25.01.2023.

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