Временно приостанавливается вещание радио в связи с плановыми профилактическими работами

Перерывы трансляции ожидаются с 16 по 25 января 2023 года. Об этом сообщили в региональной РТРС.



С 02:00 до 11:00 (МСК) не будет работать радио в:

- г. Элиста, п. Улан-Хол - 16.01.2023;

- п. Утта - 19.01.2023;

- с. Садовое - 23.01.2023;

- п. Иджил - 25.01.2023.