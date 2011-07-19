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20 июня, 08:09

Впервые в Элисте состоялся региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница»

В ней приняли участие шесть команд: две — из Элисты и по одной из Октябрьского, Юстинского, Ики-Бурульского и Яшалтинского районов. Им предстояло пройти различные станции, выполнить интеллектуальные и спортивные задания и собрать части ключа, который откроет доступ к главному испытанию – квест-игре.

Этот проект стал уникальной площадкой, где родители и дети не просто соревнуются, а учатся работать в команде, преодолевать преграды и принимать решение вместе.

Победители регионального этапа отправятся на всероссийский финал «Семейной зарницы», который состоится в конце лета. К финальным испытаниям участников будут готовить наставники из числа ветеранов специальной военной операции

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