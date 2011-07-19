Воспоминания военных лет

В середине июля 80 лет назад началась битва за северную столицу. Город имел важное стратегическое значение как порт и крупнейший хозяйственный центр. Однако овладеть Ленинградом с налета не удалось. Оборонительная операция затянулась до конца сентября, зетам наступила блокада, длившаяся более двух лет. Среди очевидцев тех событий - жительница села Виноградное Городовиковского района Анна Ручкина. Пятилетним ребенком она вместе с семьей оказалась в кольце вражеской атаки. Своими воспоминаниями она поделилась с нашим корреспондентом Еленой Алексенко. Подробнее в 14.30 на телеканале "Россия-1".