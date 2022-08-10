За горизонтом времен. Возвращение к истокам

Формирование национального самосознания, духовного и нравственного облика калмыцкого народа проходило под влиянием буддизма, поскольку религия является основной любой национальной культуры, морали и этики. То, что к концу прошлого века в Калмыкии не было ни одного буддийского храма, это показатель отношения к любой религии в годы советской власти. Только лишь в конце 90-х годов здесь появился первый буддийский храм, а в начале нового тысячелетия их стало около 30. В 2006 году в Элисте был построен самый большой буддийский хурул в Европе, а место для его строительства освятил Его Святейшество Далай-лама XIV. То, что по инициативе Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче в Индии была проведене пуджа долгой жизни Его Святейшества Далай-лама XIV – это еще один показатель авторитета калмыцких буддистов.



Есть в Калмыкии и своя епархия, глава ее имеет сан архиепископа, и это, наверно, тоже показатель ее успешной работы, а плодотворное сотрудничество двух конфессий дает свои результаты. И можно с полным правом сказать, что сегодня Калмыкия – один из самых спокойных регионов в Южном Федеральном округе.