11 февраля, 11:11
 11 °C
89,44
73,76
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 февраля, 11:35
НовостиВидеоРелигия

Калмыкия на пороге Цаган-Сара

Калмыкия на пороге Цаган-Сара

Сегодня в 30-й лунный день состоится обряд отвращения препятствий через сутру сердца. Во время его проведения в предыдущие годы в хуруле проводился ритуал избавления от всего негативного с помощью теста. Но в этом году в связи с пандемией будет организовано только чтение специальных сутр. В день Цаган Сар каждый житель может посмотреть трансляцию и молиться вместе со священнослужителями онлайн. Сама пятница начнется с торжественного подношения торма Палден Лхамо. Традиционный молебен по усопшим в этот раз переносен на субботу 14 часов.

Еще раз напоминаем, все ритуалы, включая праздничные, пройдут в режиме онлайн.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Бывшему министру сельского хозяйства отказано в условно-досрочном освобождении
Смотреть видео
23 ноября 2020, 17:56
Бывшему министру сельского хозяйства отказано в условно-досрочном освобождении
Сотрудники ГТРК «Калмыкия» отмечены наградами регионального отделения Общероссийского народного фронта
Смотреть видео
23 ноября 2020, 14:30
Сотрудники ГТРК «Калмыкия» отмечены наградами регионального отделения Общероссийского народного фронта
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия