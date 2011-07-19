Весна в разгаре

Сейчас генеральную уборку проводят в больших и малых городах, поселениях. В селе Троицкое муниципалитет объявил месячник, в рамках которого предстоит проделать большой фронт работ. В степной зоне – это сбор мусора, в том числе вдоль автотрасс.

На сегодня с этой задачей уже справились. Теперь трудовые коллективы и организации приступили к уборке общественных территорий, скверов и аллей. В частности, до выходных должны привести в порядок центральную площадь им Ленина. Здесь трудится бригада сотрудников отдела культуры администрации РМО.