Весна пришла в Калмыкию. Об этом известил пробудившийся из спячки суслик.

Сотрудники заповедника «Черные земли» за окраиной поселка Комсомольский стали свидетелями встречи малого суслика и лисицы. Даже сами эксперты недоумевают, каким таким чувством обладает этот грызун, но аккурат ко Дню начала весны – калмыцкому празднику Цаган Сар – он обязательно просыпается из долгой спячки, чтобы всем своим видом сказать: «Люди! Я вам точно говорю, Весна пришла!».