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10 февраля, 11:00

В связи с пандемией всё внимание путешественников приковано к регионам с самобытной культурой

В связи с пандемией всё внимание путешественников приковано к регионам с самобытной культурой

Стать еще доступнее и принять больше гостей Калмыкии помогут прямые авиарейсы из крупных городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Это стало возможно благодаря субсидиям из федерального бюджета на региональную воздушную перевозку пассажиров. Об этом сообщил Глава республики. Так, уже в марте открываются рейсы по направлениям – Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. А с июня – в список войдет и Сочи. По каждому маршруту – дважды в неделю. Эти рейсы существенно повысят не только транспортную доступность Калмыкии в сфере туризма, но и скажется на удобстве и комфорте наших жителей и гостей.

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