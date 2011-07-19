В Сарпинском районе пройдет акция "Сохраним лес"

«Сохраним лес». Сегодня жители Сарпинского района примут участие во Всероссийской акции. Она направлена на привлечение внимания общества к проблемам лесных богатств страны. Всего будет высажено около 200 саженцев дуба, акации и смородины. В настоящее время проводится осенний этап мероприятия, который способствует повышению уровня благоустройства и улучшения состояния населенных пунктов Калмыкии. Акция по высадке саженцев пройдет сразу на нескольких площадках района.