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10 ноября, 07:56

В Сарпинском районе пройдет акция "Сохраним лес"

В Сарпинском районе пройдет акция "Сохраним лес"

«Сохраним лес». Сегодня жители Сарпинского района примут участие во Всероссийской акции. Она направлена на привлечение внимания общества к проблемам лесных богатств страны. Всего будет высажено около 200 саженцев дуба, акации и смородины. В настоящее время проводится осенний этап мероприятия, который способствует повышению уровня благоустройства и улучшения состояния населенных пунктов Калмыкии. Акция по высадке саженцев пройдет сразу на нескольких площадках района.

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