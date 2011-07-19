В России запретят принудительно высаживать инвалидов 1 группы, а также детей и подростков до 16 лет из общественного транспорта.

В случае нарушения водителей будут наказывать штрафом до 5 тыс. руб., должностных лиц — до 30 тысяч. Соответствующие поправки уже приняты в отношении высадки детей, а недавно был одобрен в первом чтении законопроект, который вводит аналогичные штрафы при высаживании инвалидов. Правило действует в отношении этих категорий граждан, не оплативших проезд, если они едут без сопровождения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что высаживать таких граждан нельзя. Цитата: « Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами».

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