В России со следующего года максимальный размер выплат по больничному листу увеличится

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Он составит более 80 тысяч рублей в месяц для тех, чей страховой стаж - восемь и более лет, около 70 тысяч при стаже от 5 до 8 лет и 50 тысяч рублей при стаже до 5 лет.



При расчете пособия по временной нетрудоспособности будет учитываться заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.