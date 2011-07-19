10 октября, 13:02
 21 °C
59,98
61,25
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 15:38

В России со следующего года максимальный размер выплат по больничному листу увеличится

В России со следующего года максимальный размер выплат по больничному листу увеличится

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Он составит более 80 тысяч рублей в месяц для тех, чей страховой стаж - восемь и более лет, около 70 тысяч при стаже от 5 до 8 лет и 50 тысяч рублей при стаже до 5 лет.

При расчете пособия по временной нетрудоспособности будет учитываться заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 20:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 19:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 18:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 17:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 21:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 20:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 20:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 19:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия