В России по распоряжению правительства страны создадут 17 военных учебных центров при ВУЗах.

Один из них будет работать при Калмыцком государственном университете. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. Комментируя документ, проректор по учебной работе в КалмГУ Баира Натырова, отмечает следующее: «В ВУЗе была проведена большая подготовительная работа для его открытия. Одна из ведущих задач центров — военная подготовка студентов по конкретным военно-учетным специальностям, а также проведение воспитательной работы и военно-профессиональной ориентации молодежи». Подробнее об этом смотрите в следующих выпусках вестей.

Другие новости по теме