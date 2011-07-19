В Ресбольницу впервые поступило оборудование, на котором одновременно можно лечить двух пациентов

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Ресбольницу им.П.П. Жемчуева поступили аппарат для электроультразвуковой терапии и аппарат для лазерной терапии, которых ранее никогда не было. Они позволяют снять болевой синдром одновременно на двух частях тела или у двух разных людей. Область применения – заболевания периферической и центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ожоги, длительно незаживающие язвы, люмбаго и другое.



"Sonopuls 492" - комбинированное устройство с функциями электротерапии и ультразвука. По словам врача-физиотерапевта Аллы Шараповой, он поможет снять мышечный спазм, улучшить циркуляцию крови, снизить отек, окажет помощь при недержании и т.д. Программы аппарата лазерной терапии "Lasermed 2200-2100" - коксартроз, каузалгия, артриты, артрозы, бурситы, контрактуры гематомы различных стадий, гонартроз, миалгия, брахиалгия и др.



Новое оборудование распределено по нескольким отделениям. Его уже активно используют в работе. И для больных, и для медиков – это большая помощь, особенно при лечение маломобильных пациентов.



Фото из телеграм-канала Ресбольницы им. П.П. Жемчуева.