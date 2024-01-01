6 октября, 16:50
6 октября, 12:02

В Малодербетовском районе увековечили память земляка-героя.

В Унгн-Тёрячинской школе прошла церемония открытия мемориальной плиты выпускнику Баатру Гахаеву, погибшему при исполнении воинского долга осенью 2024 года.

Он окончил Военный университет Минобороны России и проходил службу в авиачасти на Дальнем Востоке, а с началом СВО добровольно отправился в зону проведения операции. За мужество и отвагу был награждён медалями Жукова и «За воинскую доблесть».

В церемонии приняли участие представители местной администрации, военного комиссариата и фонда «Защитники Отечества». Мемориальная плита стала символом вечной памяти о герое, отдавшем жизнь за Родину.

На памятном мероприятии выступили представители районной администрации, военкомата и фонда «Защитники Отечества». Установленная плита стала данью уважения герою, чьё наследие продолжает жить в сердцах земляков.

Фото: Малодербетовское РМО

