В Лагане появится парк «Мелодия Каспия»

Об этом сообщает пресс-служба Администрации района. Определена подрядная организация, которая уже приступила к реализации контракта. Рабочие ведут демонтаж старого ограждения и занимаются планировкой и разбивкой участка. Строительные материалы завезены.

Напомним, летом прошлого года Лагань вошла в список победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.