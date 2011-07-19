12 апреля, 09:29
В Лагане появится парк «Мелодия Каспия»
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Об этом сообщает пресс-служба Администрации района. Определена подрядная организация, которая уже приступила к реализации контракта. Рабочие ведут демонтаж старого ограждения и занимаются планировкой и разбивкой участка. Строительные материалы завезены.
Напомним, летом прошлого года Лагань вошла в список победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
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