В Калмыкии за неделю зарегистрировано 11 ДТП.

5 февраля в Элисте, женщина, управляя легковым авто совершила наезд на несовершеннолетнего и скрылась с места происшествия. В течение суток элистинка была задержана. Пешеход доставлен в больницу. 6 февраля на окраине Элисты столкнулись грузовик и легковое авто. В медицинское учреждение были доставлены водитель и 2 пассажира легковушки. В последующем один из них скончался. Всего за неделю в Калмыкии в результате ДТП 24 человека получили травмы, задержано и отстранено от управления 18 пьяных водителей, камеры автоматической фиксации нарушений зафиксировали 2256 нарушений.

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