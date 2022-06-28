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20 марта, 10:21

В Калмыкии проведут заочный республиканский конкурс "Бичә мартгдтха!"

В Калмыкии проведут заочный республиканский конкурс "Бичә мартгдтха!"

Он пройдет с 27 по 31 марта. Организатором конкурса является Центр по развитию калмыцкого языка, а соучредителем – Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

Состязание проводится в целях популяризации и пропаганды калмыцкого устного народного творчества и укрепления ценностного отношения к традициям и обычаям калмыцкого народа. В конкурсе могут принять участие все, кому исполнилось 18 лет и старше, в том числе и учителя родного языка и литературы. Итоги будут подведены 3 апреля.

Фото: baylig.ru (Центр по развитию Калмыцкого языка)

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