В Калмыкии проведут заочный республиканский конкурс "Бичә мартгдтха!"

Он пройдет с 27 по 31 марта. Организатором конкурса является Центр по развитию калмыцкого языка, а соучредителем – Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".



Состязание проводится в целях популяризации и пропаганды калмыцкого устного народного творчества и укрепления ценностного отношения к традициям и обычаям калмыцкого народа. В конкурсе могут принять участие все, кому исполнилось 18 лет и старше, в том числе и учителя родного языка и литературы. Итоги будут подведены 3 апреля.



Фото: baylig.ru (Центр по развитию Калмыцкого языка)