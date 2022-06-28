К акции присоединись студенты и преподаватели КалмГУ. Врачи провели для них медицинское обследование и дали рекомендации –употреблять не менее четырёхсот граммов клетчатки в сутки.
По словам специалистов, это укрепит иммунную систему и защитит от развития многих неинфекционных заболеваний и снабдит организм достаточным количеством питательных веществ.
16 февраля, 10:16
В Калмыкии проходит неделя популяризации потребления овощей и фруктов
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