В Калмыкии проходит неделя популяризации потребления овощей и фруктов

К акции присоединись студенты и преподаватели КалмГУ. Врачи провели для них медицинское обследование и дали рекомендации –употреблять не менее четырёхсот граммов клетчатки в сутки.



По словам специалистов, это укрепит иммунную систему и защитит от развития многих неинфекционных заболеваний и снабдит организм достаточным количеством питательных веществ.