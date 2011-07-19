В Калмыкии продолжают устанавливать спортивные площадки в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни"

Всего в этом году на финансирование регионального проекта из всех видов бюджетов предусмотрено более 27 млн. рублей.



За последние три года в районах республики осуществлено строительство 10 спортивных площадок с уличными тренажерами и оборудованием для самостоятельных занятий спортом, в том числе и для выполнения нормативов ГТО. Такие сооружения появились в Городовиковском, Кетченеровском, Лаганском, Малодербетовском, Октябрьском, Приютненском, Юстинском, Целинном, Яшалтинском и Яшкульском районах.



Также спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа было установлено в Элистинской средней школе номер 3.