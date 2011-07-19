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9 апреля, 19:55

В Калмыкии продолжается Фестиваль тюльпанов

В Калмыкии продолжается Фестиваль тюльпанов

Помимо мероприятий в городе, открываются и площадки в районах республики.

Сегодня гимн тюльпану исполнили в посёлке Адык Черноземельского района. Также в рамках праздника прошла выставка сельского хозяйства, где показали гордость нашего животноводства - племенных баранов, чьё мясо и шерсть известны своими высокими потребительскими свойствами и экологичностью далеко за пределами Юга России.

Бату Хасиков отметил, что жители республики активно участвуют в работе Фестиваля и готовы, не переставая, рассказывать о малой родине гостям Калмыкии, а туристы, в свою очередь, положительно отзываются о празднике, что не может не радовать.

Напомним, что Фестиваль тюльпанов вышел в топ номинации «Событие года» премии «Маршрут построен» от «Комсомольской правды». Голосование будет идти ещё два дня.

Фестиваль тюльпанов продлится до 2 мая.61af4746-ec2b-42a0-84db-7fa9d5d94958ee588d5d-2576-45c0-b1e0-3e53a9123cbe

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