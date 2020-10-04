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9 февраля, 16:49

В Калмыкии за сутки выздоровели 115 человек

В Калмыкии за сутки выздоровели 115 человек

Всего больше 16 тысяч восьмисот жителей региона смогли выиграть борьбу с ковид. Это почти 93 процента от общего числа инфицированных, которое нас сегодня составляет более 18 тысяч. Новых случаев заражения выявлено 62. В госпиталях лечатся 728 пациентов, 476 из них – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 27 больных. 16 - подключены к аппарату ИВЛ. Жизни еще двоих граждан унес коронавирус. Всего летальных исходов 272.

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