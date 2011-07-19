В Калмыкии отопительный сезон начнется в срок

К началу сезона готово 389 из 434 социально-значимых учреждений. По данным регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в полном объеме подготовлены объекты в Городовиковском, Ики-Бурульском, Кетченеровском, Малодербетовском, Сарпинском, Яшкульском, Юстинском и Октябрьском районах, а также учреждения Минспорта.



В ведомстве сообщили, что процент готовности ниже 90 % в учреждениях Минздрава, Минкультуры и туризма, Минсоцразвития. У муниципальных социальных учреждений Яшалтинского и Целинного районов также недостаточный процент готовности.



Сейчас Ростехнадзор проводит проверку муниципальных образований региона к отопительному сезону. Отопление планируется включить с 15 октября. Но точная дата будет зависеть от среднесуточной температуры. В Элисте готовы все 27 котельных.