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9 февраля, 12:45

В Калмыкии около восьмисот пятидесяти человек трудоустроились на временные и общественные работы по программе дополнительных мероприятий по поддержке рынка труда.

В Калмыкии около восьмисот пятидесяти человек трудоустроились на временные и общественные работы по программе дополнительных мероприятий по поддержке рынка труда.
В рамках нацпроекта «Демография» прошли обучение и переподготовку 807 человек. Работа по обеспечению занятости населения, а также снижению напряженности на рынке продолжается. В настоящее время разрабатывается «дорожная карта» по улучшению ситуации на рынке труда до 2030 года – сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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