В Калмыкии начнут увеличивать количество искусственных гнезд для хищных птиц, чтобы продолжать поддержание популяции

Сотрудники государственного заповедника "Чёрные земли" в 2023 году увеличат количество искусственных гнезд для исчезающих из дикой природы птиц.



"Работа будет продолжена, несмотря на завершение финансирования фонда Руффорда (Rufford Small Grants for Nature Conservation, Великобритания) и Всемирного фонда дикой природы для сохранения исчезающих из дикой природы пернатых хищников" - сообщил директор заповедника Батаар Убушаев.



На данный момент в Калмыкии обитает крупнейшая часть курганников. Также в Калмыкии обитает четвертая часть всей российской гнездовой популяции степных орлов, они занесенны в Красную книгу в РФ и Красную книгу РК. Нередко гнёзда птиц в дикой природе и их разоряют пастушьи собаки, хищники или сгорают в степных пожарах.





Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"