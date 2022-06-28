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20 февраля, 13:59

В Калмыкии начнут увеличивать количество искусственных гнезд для хищных птиц, чтобы продолжать поддержание популяции

В Калмыкии начнут увеличивать количество искусственных гнезд для хищных птиц, чтобы продолжать поддержание популяции

Сотрудники государственного заповедника "Чёрные земли" в 2023 году увеличат количество искусственных гнезд для исчезающих из дикой природы птиц.

"Работа будет продолжена, несмотря на завершение финансирования фонда Руффорда (Rufford Small Grants for Nature Conservation, Великобритания) и Всемирного фонда дикой природы для сохранения исчезающих из дикой природы пернатых хищников" - сообщил директор заповедника Батаар Убушаев.

На данный момент в Калмыкии обитает крупнейшая часть курганников. Также в Калмыкии обитает четвертая часть всей российской гнездовой популяции степных орлов, они занесенны в Красную книгу в РФ и Красную книгу РК. Нередко гнёзда птиц в дикой природе и их разоряют пастушьи собаки, хищники или сгорают в степных пожарах.

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Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"

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