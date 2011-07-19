В календаре интересных событий – международный день врача.

Это, пожалуй, самая полезная профессия человечества. Ведь здоровье – главная драгоценность любого живого существа. И сегодня хороший повод поздравить тех, кто продолжает трудиться в этот непростой период.



О людях, выбравших самую гуманную профессию в мире, чьё значение сложно переоценить, смотрите подробнее в дневном выпуске Вестей.