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3 октября, 09:16

В календаре интересных событий – международный день врача.

В календаре интересных событий – международный день врача.

Это, пожалуй, самая полезная профессия человечества. Ведь здоровье – главная драгоценность любого живого существа. И сегодня хороший повод поздравить тех, кто продолжает трудиться в этот непростой период.

О людях, выбравших самую гуманную профессию в мире, чьё значение сложно переоценить, смотрите подробнее в дневном выпуске Вестей.

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