В финале Всероссийского конкурса «Студенческий стартап» и студенты Калмыцкого госуниверситета

Его организаторы – Фонд содействия инновации и Министерство образования и науки России. При отборе победителей особое внимание будет уделено важным для страны направлениям. В результате будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 млн. рублей. Наша съемочная группа сегодня встретилась с некоторыми из претендентов. Слово моей коллеге Герел Кикеевой.

Данзан Маштыков сам же и является авторомWeb-приложения«Система учета племенных сельскохозяйственных животных». К разработке проекта, по его словам, приступил неслучайно. Как будущий зоотехник, был прекрасно осведомлен о проблемах животноводов, а когда начал увлекаться программированием, понял, что,в первую очередь, необходимо совершенствовать.

Заведующий кафедрой биотехнологии и животноводства Баатр Болаев поддержал разработчика проекта еще на уровне идеи. Дело в том, что до этого Данзан в соавторстве с научным руководителем Саналом Маштыковым воплотил в цифровой версии программу по учету домашних животных. А предложенный им проект Web-приложение по учету племенного поголовья в республике, по словам Болаева, еще более важный и актуальный.

Сегодня без связи и применения высоких технологий – трудно развивать любое производство, - считает Санал Маштыков. Потому для руководителей сельхозпредприятий, а также входящих в эту отрасль структур, как и самого ведомства, курирующего сельское хозяйство региона, внедрение этойсовременной цифровой системы - большое подспорье.

Студент инженерного факультета КалмГУ Дорджи Харликов также в списке финалистов Всероссийского конкурса «Студенческий стартап». Проект тоже важный и актуальный, но касается иной сферы жизнедеятельности. «Чат бот - ЖКХ», по словам автора, будет создан с целью упростить процедуру подачи документов в управляющую компанию по различным проблемным вопросам. Собственник самостоятельно и без труда может отправить свой запрос и готовый акт будет выслан в ответном сообщении.

Еще один претендент на 1 млн. в случае победы в конкурсе «Студенческий стартап» – тоже студентка инженерного факультета Айтана Санджиева. По словам научного руководителя Антонины Манджиевой, проект посвящен образовательному туризму и созданию Лаборатории Молодежного Архитектурного общества. Это возможность познакомиться с историей и архитектурой нашей столицы, приняв участие в тематических конференциях, семинарах и вебинарах, а также пройти курсы повышения квалификации «Проектирование зданий и сооружений с применением национального компонента».

Итак, в финале конкурса отберут 1 тыс. победителей, каждый из которых получит по одному млн. рублей. О результатах станет известно только в июне.