В этом году Калмыкия на финансирование социальных контрактов из федерального бюджета получит субсидию в размере 122 млн рублей.

Об этом нам сообщили в пресс-службе Министерства соцразвития труда и занятости республики. Один из тех, кто получил соцподдержку в минувшем году - Александр Андреев. Он открыл бизнес по изготовлению кормушек для крупного рогатого скота. На средства он приобрел необходимое сырье. Сегодня продукция Александра Андреева пользуется спросом далеко за пределами республики – в Волгограде, Ростовской, Астраханской, Оренбургской областях. А все потому, что мастер и изготавливает кормушки, ясли для сена, автопоилки для КРС. Приспособления очень удобны как для животных. Оно обеспечивает своевременное питание и чистоту.