14 апреля, 11:19
 12 °C
86,72
79,85
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 апреля, 13:52

В Элисте завершился благотворительный концерт, собранные средства от которого направят на завершение строительства Кетченеровского хурула

Хурул планируют открыть до конца года. Несмотря на трудное время, призыв о помощи нашел отклик в сердцах многих неравнодушных людей.

Зал Калмгосфилармонии был полон. Местные жители надеются, что храм станет культурным центром и желанным уголком для паломников и туристов. По словам главы администрации Кетченеровского района Санала Годжурова, на облагораживание прилегающей территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» будет выделено более 40 млн рублей. На эти средства вокруг хурула будет благоустроена парковая зона с молельными барабанами и семью ступами.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 20:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 19:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 18:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 17:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 21:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 20:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 20:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 19:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия