В Элисте завершился благотворительный концерт, собранные средства от которого направят на завершение строительства Кетченеровского хурула

Хурул планируют открыть до конца года. Несмотря на трудное время, призыв о помощи нашел отклик в сердцах многих неравнодушных людей.

Зал Калмгосфилармонии был полон. Местные жители надеются, что храм станет культурным центром и желанным уголком для паломников и туристов. По словам главы администрации Кетченеровского района Санала Годжурова, на облагораживание прилегающей территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» будет выделено более 40 млн рублей. На эти средства вокруг хурула будет благоустроена парковая зона с молельными барабанами и семью ступами.