В Элисте задержали подозреваемого в угоне автомобиля

13 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в 1 микрорайоне, около торгового центра, совершен угон легковушки «ВАЗ-2110». В тот же день сотрудники уголовного розыска и ГАИ обнаружили похищенный автомобиль на одной из улиц города. У него были сломаны боковые стекла и разобран замок зажигания. Лицо, причастное к угону, установлено. Элистинец, подозреваемый в совершении преступления, в содеянном сознался. После выяснения мотивов и обстоятельств произошедшего будет принято соответствующее процессуальное решение.