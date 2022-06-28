9 ноября, 15:26
В Элисте встретятся юные грации со всей Калмыкии.
Уже в ближайшие выходные в Ойрат Арене стартует Первенство Республики по художественной гимнастике «Маленькая фея».Читайте наши новости в Одноклассниках!
Спортсменки будут выявлять сильнейших в упражнениях с лентами, мячами, булавами и обручами. Мероприятие организовано региональной федерацией художественной гимнастики, профильным министерством и «Республиканской комплексной спортшколой олимпийского резерва».
Торжественное открытие состоится 12 ноября.
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