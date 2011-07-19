В Элисте возбуждено уголовное дело по факту получения ранений сотрудниками регионального управления Росгвардии.

В Элисте возбуждено уголовное дело по факту получения ранений сотрудниками регионального управления Росгвардии 11 февраля 2024 года около 01.20 часов по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Напомним, 10 февраля 2024 года, в вечернее время, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления совместно с оперативными службами. Источник: Официальный телеграм канал СУ СК России по Республике Калмыкия

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