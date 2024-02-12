⚡⚡ В Элисте Следственными органами Следкома по Калмыкии по факту происшествия в офисном помещении многоквартирного дома по ул. Ю. Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Калмыкии Романом Широбоковым. Ход расследования по уголовному делу по факту взрыва в Элисте поставила на контроль Прокуратура Калмыкии. 🔹По поручению прокурора республики на место происшествия выехал прокурор г.Элисты Илья Ногин.