В Элисте анонсировали план мероприятий, посвященных10-ой годовщине Зимних олимпийских игр в Сочи.

В Калмыкии планируется провести ряд спортивных мероприятий. Первое из них состоится в посёлке Комсомольский. 9-го февраля там пройдет открытый кросс среди мальчиков и девочек. Основная часть программы запланирована на период с 22 по 24 февраля в районах республики и в Элисте. Спикеры отметили, что проекты направлены популяризацию спорта и пропаганду здорового образа жизни.