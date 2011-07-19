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24 августа, 11:21

В Центральном хуруле Калмыкии участники курсов по изучению калмыцкого языка и основ буддизма сдали итоговые экзамены

Двухмесячный этап обучения подошёл к завершению. К финишной прямой подошло около 30 участников. Как сообщили в пресс-службе хурула, в первый день ученики сдавали Тарни - мантры и отвечали на вопросы билетов по калмыцкому языку, на следующий – демонстрировали знания основ буддизма.

Вчера были подведены итоги пройденного двухмесячного пути. 7 лучших слушателей этих курсов, которые набрали наибольшее количество баллов, получили ценные призы: мобильные телефоны последних поколений одного из известных брендов.

Видео из аккаунта Центрального Хурула Калмыкии.

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