В Центральном хуруле Калмыкии участники курсов по изучению калмыцкого языка и основ буддизма сдали итоговые экзамены

Двухмесячный этап обучения подошёл к завершению. К финишной прямой подошло около 30 участников. Как сообщили в пресс-службе хурула, в первый день ученики сдавали Тарни - мантры и отвечали на вопросы билетов по калмыцкому языку, на следующий – демонстрировали знания основ буддизма.



Вчера были подведены итоги пройденного двухмесячного пути. 7 лучших слушателей этих курсов, которые набрали наибольшее количество баллов, получили ценные призы: мобильные телефоны последних поколений одного из известных брендов.



Видео из аккаунта Центрального Хурула Калмыкии.