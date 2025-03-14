4 января, 16:53
Столичные школьники отправились на экскурсию в Астрахань.
В этом году такие познавательные поездки организуют для 700 элистинцев. Они посетят главные достопримечательности волжского города, познакомятся с его историей и культурой. Кроме экскурсионной программы, организаторы предусмотрели для детей горячее питание.
Первыми Астрахань посетили 44 ученика Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты.
Алдар Лиджиков:
"Особое внимание мы постарались уделить детям участников СВО, именно они станут первоочередными участниками экскурсионных поездок".
Фото: Алдар Лиджиков
