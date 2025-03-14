4 января, 20:14
4 января, 16:53

Столичные школьники отправились на экскурсию в Астрахань.

В этом году такие познавательные поездки организуют для 700 элистинцев. Они посетят главные достопримечательности волжского города, познакомятся с его историей и культурой. Кроме экскурсионной программы, организаторы предусмотрели для детей горячее питание.

Первыми Астрахань посетили 44 ученика Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты.

Алдар Лиджиков:

"Особое внимание мы постарались уделить детям участников СВО, именно они станут первоочередными участниками экскурсионных поездок".

Фото: Алдар Лиджиков

