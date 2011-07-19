1 июня, 14:05
 33 °C
62,74
61,61
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 июня, 16:32

﻿Сразу несколько новых законов вступают в силу сегодня

﻿Сразу несколько новых законов вступают в силу сегодня

В их число входит индексация пенсий для неработающих пожилых граждан на 10%. Также на 10% будут увеличены прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

Кроме того, изменится срок выплаты пенсии по потере кормильца лицам старше 18 лет, окончившим школу и не поступившим в другое учебное заведение. Люди из этой категории продолжат получать пособие до 1 сентября, когда завершится их обучение.

Помимо этого, с 1 июня в России начнёт действовать паспорт болельщика. Получить его можно будет через портал Госуслуг. При этом в покупке билетов на спортивные мероприятия будет отказано тем, кто ранее уже нарушал общественный порядок на соревнованиях.

В июне также будет ужесточён контроль за оборотом оружия. Значительно увеличится наказание за лесные поджоги.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 20:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 19:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 18:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 17:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 21:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 20:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 20:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 19:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия