﻿Сразу несколько новых законов вступают в силу сегодня

В их число входит индексация пенсий для неработающих пожилых граждан на 10%. Также на 10% будут увеличены прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

Кроме того, изменится срок выплаты пенсии по потере кормильца лицам старше 18 лет, окончившим школу и не поступившим в другое учебное заведение. Люди из этой категории продолжат получать пособие до 1 сентября, когда завершится их обучение.

Помимо этого, с 1 июня в России начнёт действовать паспорт болельщика. Получить его можно будет через портал Госуслуг. При этом в покупке билетов на спортивные мероприятия будет отказано тем, кто ранее уже нарушал общественный порядок на соревнованиях.

В июне также будет ужесточён контроль за оборотом оружия. Значительно увеличится наказание за лесные поджоги.