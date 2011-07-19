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9 февраля, 13:09

Сотрудники заповедника «Черные земли» провели мастер-класс по изготовлению кормушек для зимующих пернатых друзей.

Мероприятие организовано в рамках всероссийской экологической акции «Покормите птиц!». Она ежегодно проводится в Калмыкии. Мастерскую по деревообработке предоставил Элистинский Дворец детского творчества, а сотрудники заповедника показали, как правильно собрать «домик» из семи деталей и нехитрых материалов. 🪶Орнитолог Геннадий Эрдненов рассказал о значении птиц в окружающей среде, их роли в жизни человека, о том, какие пернатые зимуют на родине, как и чем их кормить, чтобы помочь пережить зиму и раннюю весну. ☀Готовые кормушки ребята развесили на территории ДДТ и около своих домов. Это и прекрасная традиция, приучающая заботиться о братьях наших меньших, и одновременно творческое занятие. Сотрудники заповедника уверены, что птицы, зимующие в наших краях, не останутся голодными. Видео: Телеграм канал Государственного Заповедника "Черные земли"

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