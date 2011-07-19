13 февраля, 10:50
Сотрудники МЧС из Ростова-на-Дону провели обследование дома по ул. Клыкова 77 «В», где произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства. Для исследования многоэтажки, специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России использовали мобильный диагностический комплекс. С помощью датчиков, установленных на этажах многоквартирного дома, велось измерение технического состояния несущих конструкций здания. Результаты отправлены в московскую лабораторию для расшифровки данных. Они станут известны в ближайшее время.Читайте наши новости в Одноклассниках!
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