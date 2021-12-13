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18 января, 18:36

Собственник сельхозучастка привлечен к ответственности за нарушение требований земельного законодательства

Собственник сельхозучастка привлечен к ответственности за нарушение требований земельного законодательства

Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Еще в декабре прошлого года был выявлен факт загрязнения нефтепродуктами территории, относящейся к землям сельхозназначения и находящейся в границах Черноземельского района. В ходе осмотра участка было установлено, что почвам, как объекту охраны окружающей среды, причинен вред в результате неправомерных действий компании на площади 75 квадратных метров.

Уровень ее загрязнения, согласно заключению экспертов, установлен, как очень высокий. Постановлением Управления Россельхознадзора юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений и приведении земель в состояние, пригодное для целевого использования. В январе документ вступил в законную силу.

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