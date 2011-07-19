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11 февраля, 09:32

СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте.

СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Что известно к этому часу: ⚫ Мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр, где вступил в конфликт с работником. ⚫ В результате спора пациент взорвал неизвестное устройство. ⚫ Мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. Их доставили в республиканскую больницу. ⚫ Мэр города сообщил об открытии ПВР для жителей дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия. ⚫ Возбуждено уголовное дело.

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