СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Что известно к этому часу: ⚫ Мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр, где вступил в конфликт с работником. ⚫ В результате спора пациент взорвал неизвестное устройство. ⚫ Мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. Их доставили в республиканскую больницу. ⚫ Мэр города сообщил об открытии ПВР для жителей дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия. ⚫ Возбуждено уголовное дело.