Школьникам объяснили основы функционирования системы Жилищно-коммунального хозяйства

Для учащихся Русской национальной гимназии сегодня провели урок на тему: «Что такое ЖКХ, и в чем его задачи». Региональный координатор проекта «Школы грамотного потребителя» Очир Халгаев совместно с представителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ познакомили детей со структурой системы, объяснили, как работает проект «Формирование Комфортной городской среды» и рассказали о различных видах коммунальных услуг.

Инициатива проведения проекта является политическая партия «Единая Россия». Как отмечает член регионального отделения партии Очир Халгаев, важно подготовить подрастающее поколение к реальным жизненным условиям, ведь они – те, кто в будущем будет формировать облик нашего города.