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19 мая, 17:30

Сегодня - Всероссийский День без сетей

.К этому дню приурочена масштабная экологическая акция, она проходит по всей стране. Её главная цель – очистить водоёмы от снастей, оставленных рыболовами, в том числе запрещенных орудий лова. И привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природным богатствам. Наша съемочная группа сегодня находится в Лагани. Как проходит день без сетей в приморском городе? За этим наблюдает  вместе с инспекторами природоохранной прокуратуры корреспондент Вестей. И сейчас на связь выходит  Элла Хаптаханова. Элла, здравствуйте! Каким оказался ваш улов?

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