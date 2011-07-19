Сегодня - Всероссийский День без сетей

.К этому дню приурочена масштабная экологическая акция, она проходит по всей стране. Её главная цель – очистить водоёмы от снастей, оставленных рыболовами, в том числе запрещенных орудий лова. И привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природным богатствам. Наша съемочная группа сегодня находится в Лагани. Как проходит день без сетей в приморском городе? За этим наблюдает вместе с инспекторами природоохранной прокуратуры корреспондент Вестей. И сейчас на связь выходит Элла Хаптаханова. Элла, здравствуйте! Каким оказался ваш улов?