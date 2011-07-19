Сегодня Всемирный день радио.

Праздник был провозглашен на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году. В Калмыкии радио появилось в 1935 году. Это старейшее электронное средство массовой информации. Радио России - Калмыкия вещает ежедневно на русском и калмыцком языках. А голоса наших ведущих знают во всех уголках степного региона. Основа регионального вещания – новости и тематические передачи на родном языке. С переходом на цифровые технологии радио слушать и на телевизионном приёмнике на территории всей республики. Радио России-Калмыкия вещает на частоте 102.7 ФМ. Также в приложении его можно слушать на любом смартфоне.

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