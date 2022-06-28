Сегодня в республике продолжится сильная метель

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на дорогах возможна гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный от 7 до 12 м/с, местами порывы будут достигать до 18 м/с.



Специалисты Главного управления МЧС по Калмыкии напоминают, что в такой период нужно быть предельно внимательным и осторожным.