6 октября, 10:05
Сегодня в Национальном музее республики стартуют юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию известного российского ученого, профессора, основоположника калмыковедения Николая Пальмова
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Первыми событиями станут выставка "Под небом единым", рассказывающая о жизни и деятельности выдающегося историка, и межрегиональная научно-практическая конференция.
Первыми событиями станут выставка "Под небом единым", рассказывающая о жизни и деятельности выдающегося историка, и межрегиональная научно-практическая конференция.
В экспозиции будет представлена книга с автографом самого Николая Пальмова из фондов Астраханского музея-заповедника. Репортаж смотрите в нашем эфире в самое ближайшее время. Там будет работать наша съемочная группа.
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