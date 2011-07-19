Сегодня в Национальном музее республики стартуют юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию известного российского ученого, профессора, основоположника калмыковедения Николая Пальмова

Первыми событиями станут выставка "Под небом единым", рассказывающая о жизни и деятельности выдающегося историка, и межрегиональная научно-практическая конференция.



В экспозиции будет представлена книга с автографом самого Николая Пальмова из фондов Астраханского музея-заповедника. Репортаж смотрите в нашем эфире в самое ближайшее время. Там будет работать наша съемочная группа.